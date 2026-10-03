Afrika'da Ebola kabusu geri döndü! Ölü sayısı 4 bini geçti: Ne aşısı var ne tedavisi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, ülkede 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 300'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 18'e ulaştı. Ülkenin 7 eyaletini etkileyen salgında, 2 bin 162 kişinin iyileştiği, ölüm oranının yüzde 48,4 olarak güncellendiği belirtildi.

EBOLA, AFRİKA’DA BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976’da Sudan’ın Nzara ve KDC’nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC’deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013’te Batı Afrika’da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone’de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC’nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs’ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.