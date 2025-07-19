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Afrika'dan sıcak hava dalgası alarmı: Uyarılar peş peşe geldi! Bu tarihlere dikkat! Tehlikeli sıcaklar etkili olacak

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bugünden itibaren 6-12 derece daha yükseliş gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İBB AKOM ve bakanlıktan tehlike sıcaklara karşı peş peşe uyarılar yapıldı. Beklenen Afrika kökenli sıcak hava dalgasına karşı vatandaşlar bilgilendirildi.

Afrika'dan sıcak hava dalgası alarmı: Uyarılar peş peşe geldi! Bu tarihlere dikkat! Tehlikeli sıcaklar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İBB AKOM ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Afrika kökenli sıcak hava dalgasına karşı uyarılar yapıldı.

BAKANLIKTAN UYARI!

Afrika dan sıcak hava dalgası alarmı: Uyarılar peş peşe geldi! Bu tarihlere dikkat! Tehlikeli sıcaklar etkili olacak 1

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının bugünden itibaren 6-12 derece daha yükseleceği belirtildi.

Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Afrika dan sıcak hava dalgası alarmı: Uyarılar peş peşe geldi! Bu tarihlere dikkat! Tehlikeli sıcaklar etkili olacak 2

Uyarıda, "19-25 Temmuz tarihleri arasında; ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocuklar günün en sıcak saatleri olan 11.00 - 16.00 arasında açık alanda bulunmamalı" ifadelerine yer verildi.

Bazı il merkezlerinde beklenen en yüksek hava sıcaklık değerleri ise şu şekilde açıklandı:

Ankara 37

İstanbul 36

İzmir 40

Konya 37

Edirne 42

Bursa 39

Aydın 44

Muğla 41

Antalya 40

Adana 39

Diyarbakır 45

Erzurum 32

Şanlıurfa 44

AKOM DA UYARDI

Afrika dan sıcak hava dalgası alarmı: Uyarılar peş peşe geldi! Bu tarihlere dikkat! Tehlikeli sıcaklar etkili olacak 3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) da Afrika kökenli tehlikeli sıcaklara karşı uyarıda bulundu.

AKOM, resmi X hesabından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Pazar günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerine Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 3-5°C daha artabileceği; İstanbul’un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 40°C’ye kadar yükselebileceği öngörülmektedir.

5-6 günlük bu sürenin, orman yangınları açısından yüksek risk taşıdığı değerlendirilmektedir. Bu nedenle, orman yangınlarına karşı son derece dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ayrıca; yaşlılar, hamileler, çocuklar ile astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin güneşli ortamlarda bulunmamaya özen göstermeleri tavsiye edilmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Afrika sıcak hava balonu
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