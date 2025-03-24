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Afyon Lisesi öğrencilerinden Ramazan'da örnek davranış...

24.03.2025 16:46
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Afyon Lisesi'nde Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen anlamlı bir kampanya, öğrencilere yardımlaşma ve dayanışma bilincini aşılamak adına büyük bir adım attı. Okul yönetimi ve öğrencilerin ortaklaşa başlattığı Ramazan Kolisi Dağıtma Kampanyası ile ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürmek hedefleniyor. Öğrenciler, kampanya kapsamında topladıkları bağışlarla hazırlanan Ramazan kolilerini, sosyal sorumluluk bilinciyle ihtiyaç duyan ailelere ulaştırarak, Ramazan’ın manevi değerlerini yaşatıyor.

Afyon Lisesi öğrencilerinden Ramazan'da örnek davranış...

Afyon Lisesi, Ramazan ayı dolayısıyla genç kuşaklara yardımlaşma ve dayanışma ruhunu aşılamak, aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelerin temel gereksinimlerini karşılamak amacıyla anlamlı bir Ramazan kolisi dağıtım kampanyası başlattı. Öğrenciler, kampanya kapsamında toplanan yardımlar sayesinde hazırlanan kolileri, ihtiyaç duyan ailelere ulaştırarak, Ramazan’ın paylaşma ve yardımlaşma değerlerini somut bir şekilde hayata geçiriyor.

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ÖZENLE PAKETLEDİLER

Afyon lisesi öğrencilerinin temin ettiği temel gıda maddeleri yine öğrenciler tarafından ayrı ayrı ve özenle paketlendikten sonra Dairecep mahallesi muhtarlığına taşındı.

MUHTARLIKTAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI

Mahalle Muhtarı Ömer Ortaç tarafından tespit edilen ve muhtarlığa davet edilen ihtiyaç sahibi ailelere bizzat öğrenciler tarafından yardım paketleri ulaştırılırken, Ramazan ayının bereket ve paylaşma iklimi öğrenciler tarafından bir kere daha hissedilmiş oldu.

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Afyon Lisesi Müdürü Ramazan Balkan, yardım programı ve düzenini gerçekleştiren, din kültürü ve ahlak bir öğretmenleri Arif Okumuş, Fatma Türk ve İbrahim Hukuk'a teşekkür etti.

(İHA)

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Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Ramazan afyon ramazan ayı
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