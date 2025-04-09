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Afyonkarahisar Belediyesinde sular durulmuyor! Burcu Köksal AK Partili Meclis üyesini dışarıya attı... "Sen beni kovamazsın ben kendim çıkıyorum"

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Melih Kadir Yılmaz

Afyonkarahisar Belediyesi meclis toplantısında çıkan tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Nisan ayı meclis toplantısında CHP'li üyeler ile AK Partili üyeler arasında tartışma çıkmış ve bu olay kamuoyuna yansımıştı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Partili Meclis Üyesi Mahmut Ekici'yi salondan kovdu. Ekici'den ise dikkat çeken bir cevap geldi. Ekici, "Sen beni kovamazsın, kendim çıkıyorum" dedi.

Afyonkarahisar Belediyesi meclis toplantısında çıkan tartışmaların görüntüleri gündem oldu. CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, meclis toplantısında söz hakkı almadan konuşan AK Partili Meclis Üyesi Mahmut Ekici'yi salondan kovdu.

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ZABITA EKİPLERİNE TALİMAT VERDİ

Köksal, Ekici'nin çıkartılması için zabıta ekiplerine talimat verirken o anlarda kısa süreli gerginlik yaşandı.

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"SEN BENİ KOVAMAZSIN, KENDİM ÇIKIYORUM"

Öte yandan Ekici de Köksal'ı yüksek sesle bağırarak eleştirdi ve şov yapmakla suçladı. Ekici salondan çıktığı anlarda ise "Sen beni kovamazsın kendim çıkıyorum" dedi.

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"KIRARIM O PARMAĞINI TERBİYESİZ HERİF"

Öte yandan dün kamuoyuna yansıyan haberlerde yine belediye meclis üyeleri arasındaki tartışma gündem olmuştu. Ekici'ye sert çıkan CHP'li Mustafa Karanfil "Terbiyesizlik yapma, başkanla konuşamazsın, otur yerine. Başkana parmak sallayamazsın, elini kırarım o parmağını, terbiyesiz herif" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Burcu Köksal
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