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Burcu Köksal da çileden çıktı! Belediye Meclisinde ortalık fena karıştı: "Parmak sallayamazsın, kırarım o elini terbiyesiz"

Afyonkarahisar Belediye Meclisinin toplantısına 'parmak sallama' gerginliği damga vurdu. CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal ile AK Partili Mahmut Ekici arasında gerilimin dozu yüksek bir tartışma yaşandı. Ekici'ye sert çıkan CHP'li Mustafa Karanfil "Terbiyesizlik yapma, başkanla konuşamazsın, otur yerine. Başkana parmak sallayamazsın, elini kırarım o parmağını, terbiyesiz herif" dedi.

Burcu Köksal da çileden çıktı! Belediye Meclisinde ortalık fena karıştı: "Parmak sallayamazsın, kırarım o elini terbiyesiz"

Afyonkarahisar Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantısında AK Parti ve CHP'li üyeler arasında tartışma çıktı. 2024 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, oturumu yönetmesi için koltuğu 1’inci Başkan Vekili CHP'li Meclis Üyesi Kemal Demirkırkan'a devrederek başkan yardımcılarının yanına oturdu. Görüşmeler sırasında AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Ak'ın faaliyet raporuna yönelik eleştirilerine, CHP'li Mustafa Karanfil tepki gösterdi.

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AK Partili üyeleri sürekli konuları çarpıtmak ve hizmetleri engellemekle suçlayan Karanfil, "Sürekli gerilim oluşturma peşindesiniz. Afyon halkının gözünden bakmadığınız için muhalefettesiniz ve halk bu yüzden sizi cezalandırdı. Yandaşlara ihaleleri peşkeş çektiniz. Bizler yetim hakkı yemedik, bir kuruşu harcamadık" dedi.

TARTIŞMAYI KIZIŞTIRAN SÖZLER

Karanfil'in sözlerine yanıt veren AK Partili Mustafa Ak'ın, "Aksini ispat etmeyen adidir, şerefsizdir" demesi tartışmanın dozunu artırdı.

CHP'Lİ İSİM ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Tartışmalara AK Partili Mahmut Ekici de dahil oldu. Bunun üzerine oturduğu yerden kalkan Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Mahmut Ekici arasında tartışma başladı. Elinde mikrofon olan Mustafa Karanfil, Ekici'ye yönelik "Terbiyesizlik yapma, başkanla konuşamazsın, otur yerine. Biz burada beraber konuşuyoruz. Başkana parmak sallayamazsın, elini kırarım o parmağını, terbiyesiz herif" dedi.

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KÖKSAL: SENDEN HER ŞEY BEKLENİR, DÖVECEK MİSİN?

Başkan Köksal ise Ekici'ye, "Otur yerine sen konuşmayacaksın. Senden her şey beklenir. Dövecek misin?" dedi. Tartışmalar sırasında bazı CHP'li meclis üyeleri, Ekici'nin Başkan Köksal'a parmak salladığını iddia ederek, tepki gösterdi. Ekici ise "İlk bağıran ben değilim" karşılığını verdi.

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ZAR ZOR YATIŞTIRILDILAR

Tartışmalar sırasında CHP ve AK Partili meclis üyelerinden bazıları birbirinin üzerine yürürken, araya giren diğer meclis üyeleri tarafından ortam güçlükle yatıştırıldı.

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UYARI CEZASI TALEBİ

Başkan Vekili Kemal Demirkırkan, tartışmaların ardından söz alarak, AK Parti’li Mahmut Ekici'ye uyarı cezası verilmesini talep etti. Yapılan açık oylamada Ekici'ye uyarı cezası verilmesi AK Parti ve MHP'li üyelerin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Demirkırkan, meclis adabına ve başkana yönelik saygının korunması gerektiğini vurguladı. Tartışmaların ardından meclis oturumuna devam edildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Burcu Köksal belediye
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