Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan dikkat çeken paylaşım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün AK Parti'ye katıldı. Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takmasının ardından konuşma yaptı.

AK Parti'ye katılan Tugay konuşmasında, "İzmir'de büyüdüm. Mütevazı bir ailenin çocuğuyum. Doktor oldum. 30 yıl hekimlik mesleğiyle ülkeme hizmet ettim ve bir büyüğümüz, "Milletimize en iyi hizmet siyasettir." dedi. Bu sözden sonra ülkeme hizmet için siyasete dahil oldum. Ama en iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım ve buna inandım. İzmir çok kıymetli bir şehirdir. Vatanseverdir. Milletine manevi değerlerine çok düşkün insanlardır. Bu şehre hizmet etmek şereftir. Siyaseti neden yaptık. Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz. Yoksulların, gariplerin, çiftçinin hakkı için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir." ifadelerini kullandı.



İLKİN AYDIN'DAN TUGAY'A GÖNDERME

Filenin Sultanları'ndan ünlü voleybolcu İlkin Aydın ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İlkin Aydın, Atatürk görseliyle birlikte 'Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' sözünün yer aldığı paylaşımla Cemil Tugay'a göndermede bulundu.