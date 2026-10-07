HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'fon soruşturması' açıklaması

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'fon soruşturması' açıklaması
Devrim Karadağ

Son dakika: Partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

  • Kendi değerlendirmesini ortaya koydu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a hoş geldin diyoruz.
  • Meclisimiz Terörsüz Türkiye için gerekli değerlendirmeyi yapmış ve sürecin önünü açmıştır. Çerçeve yasanın uygulanmadığı doğru değildir. Suriye'de SDG'nin feshetmesinden sonra Terörsüz Türkiye'nin kazanımlarından biri olarak önümüze gelmiştir. Irak boyutunda da önemli gelişme olarak Sincar'ın kontrolü Irak yönetimine geçecek. Terörsüz Türkiye birinci gündem maddemiz olarak partimiz tarafından takip edilmeye devam ediyor.
  • Fon soruşturmasıyla ilgili bir kurum kuruldu. Bütün bu sürecin tüm boyutlarını ortaya çıkartıyorlar. Fon Koordinasyon Kurulu bu çalışmaları yürütürken fon mağdurları için de eylem planı ortaya çıkarıyor. Burada kim haksızlığa uğramışsa hepsi açığa çıkacaktır. Bu çalışmalar sonunda bu süreçler kısa sürede tamamlanacaktır. Yine bunun bir daha tekrar etmemesi için gerekli düzenleme için gerekli adımlar atılacaktır. Hiçbir karanlık nokta kalmayacaktır. Kim dolandırıcılık yapmış kim mağdur olmuş ortaya çıkacaktır.
  • Buradan bir takım provakatif faaliyetler ve linç kampanyaları da görüyoruz. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

ÇELİK'TEN DİKKAT ÇEKEN İFADELER: "BU KONULAR SİYASİ YANKESİCİLİKLE ELE ALINACAK ŞEYLER DEĞİL"

Özgür Özel 'fon krizi' ile ilgili sizi ve şahsınızı hedef alan iddialarda bulundular ne söylersiniz?

Ömer Çelik gelen bu soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Bu konuda devletin kurumlarının nasıl bir koordinasyon içerisinde ve ne kadar süratli ilerlediğini söyledik. Bu tip krizler siyasi tarihte var. Kimisi bunu 5 yılda, kimisi 9 yılda temizlemiş. Biz bunu bütün boyutlarıyla açığa çıakarcağpız. Bilgi, belge ve datayla hareket ediyoruz. Belge olan yargıya götürsün.

Dün bu kişi çıkıyor: Sayın Cumhurbaşkanımıza bu işin merkezinde sen varsın gibi hakkaniyetsiz açıklamalar yapıyor. Bu meselenin açığa çıkmasının ve temizlenmesinin başındaki irade Cumhurbaşkanıdır.

Bu meselenin açığa çıkmasının ve temizlenmesinin başındaki irade Cumhurbaşkanıdır. Ne hadle ve hakla bu ifadeleri kullanabiliyor. Cumhurbaşkanımızın aile bireylerini işin içine karıştırmaya çalışıyor. Her zaman yaptıkları gibi.

Burada Cumhurbaşkanımız da söyledi bunlar siyasi yankesicilikle ele alınacak şeyler değil.

Adalet Bakanımız çalışmalarını yürütüyor. Suç unsuru gördüğünde inceliyor. Şimdi ne zaman bunların bir yolsuzluğu arsızlığı patlasa bunlar Adalet Bakanımızı hedef alıyorlar. Anayasayı size kanunları size uygulamayacaklar mı? Yargı size uygulanmasın mı?"

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oğullarını öldürüp kutlamaya gitmişler! Adana'daki vahşette anne babanın cezası belli olduOğullarını öldürüp kutlamaya gitmişler! Adana'daki vahşette anne babanın cezası belli oldu
Böbrek kanseri sinsi ilerliyor! Uzmanı 3 risk faktörünü açıkladıBöbrek kanseri sinsi ilerliyor! Uzmanı 3 risk faktörünü açıkladı

Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi fon soruşturması
En Çok Okunan Haberler
AK Partili eski vekilden ses getirecek 'fon krizi' çıkışı: Millet Reis'ten onu bekliyor

AK Partili eski vekilden ses getirecek 'fon krizi' çıkışı: Millet Reis'ten onu bekliyor

20 milyar TL ile yurt dışına kaçan Nacar makam şoförüymüş

20 milyar TL ile yurt dışına kaçan Nacar makam şoförüymüş

TFF, Vincenzo Montella ile yollarını ayırıyor! Arda Turan sürprizi!

TFF, Vincenzo Montella ile yollarını ayırıyor! Arda Turan sürprizi!

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra o dizide ortaya çıktı!

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra o dizide ortaya çıktı!

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

Kara para düzenlemesi Resmi Gazete'de: Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti

Kara para düzenlemesi Resmi Gazete'de: Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde sınır değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.