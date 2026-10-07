SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'fon soruşturması' açıklaması

Son dakika: Partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Kendi değerlendirmesini ortaya koydu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a hoş geldin diyoruz.

Meclisimiz Terörsüz Türkiye için gerekli değerlendirmeyi yapmış ve sürecin önünü açmıştır. Çerçeve yasanın uygulanmadığı doğru değildir. Suriye'de SDG'nin feshetmesinden sonra Terörsüz Türkiye'nin kazanımlarından biri olarak önümüze gelmiştir. Irak boyutunda da önemli gelişme olarak Sincar'ın kontrolü Irak yönetimine geçecek. Terörsüz Türkiye birinci gündem maddemiz olarak partimiz tarafından takip edilmeye devam ediyor.

Fon soruşturmasıyla ilgili bir kurum kuruldu. Bütün bu sürecin tüm boyutlarını ortaya çıkartıyorlar. Fon Koordinasyon Kurulu bu çalışmaları yürütürken fon mağdurları için de eylem planı ortaya çıkarıyor. Burada kim haksızlığa uğramışsa hepsi açığa çıkacaktır. Bu çalışmalar sonunda bu süreçler kısa sürede tamamlanacaktır. Yine bunun bir daha tekrar etmemesi için gerekli düzenleme için gerekli adımlar atılacaktır. Hiçbir karanlık nokta kalmayacaktır. Kim dolandırıcılık yapmış kim mağdur olmuş ortaya çıkacaktır.

Buradan bir takım provakatif faaliyetler ve linç kampanyaları da görüyoruz. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

ÇELİK'TEN DİKKAT ÇEKEN İFADELER: "BU KONULAR SİYASİ YANKESİCİLİKLE ELE ALINACAK ŞEYLER DEĞİL"

Özgür Özel 'fon krizi' ile ilgili sizi ve şahsınızı hedef alan iddialarda bulundular ne söylersiniz?

Ömer Çelik gelen bu soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Bu konuda devletin kurumlarının nasıl bir koordinasyon içerisinde ve ne kadar süratli ilerlediğini söyledik. Bu tip krizler siyasi tarihte var. Kimisi bunu 5 yılda, kimisi 9 yılda temizlemiş. Biz bunu bütün boyutlarıyla açığa çıakarcağpız. Bilgi, belge ve datayla hareket ediyoruz. Belge olan yargıya götürsün.

Dün bu kişi çıkıyor: Sayın Cumhurbaşkanımıza bu işin merkezinde sen varsın gibi hakkaniyetsiz açıklamalar yapıyor. Bu meselenin açığa çıkmasının ve temizlenmesinin başındaki irade Cumhurbaşkanıdır.

Bu meselenin açığa çıkmasının ve temizlenmesinin başındaki irade Cumhurbaşkanıdır. Ne hadle ve hakla bu ifadeleri kullanabiliyor. Cumhurbaşkanımızın aile bireylerini işin içine karıştırmaya çalışıyor. Her zaman yaptıkları gibi.

Burada Cumhurbaşkanımız da söyledi bunlar siyasi yankesicilikle ele alınacak şeyler değil.

Adalet Bakanımız çalışmalarını yürütüyor. Suç unsuru gördüğünde inceliyor. Şimdi ne zaman bunların bir yolsuzluğu arsızlığı patlasa bunlar Adalet Bakanımızı hedef alıyorlar. Anayasayı size kanunları size uygulamayacaklar mı? Yargı size uygulanmasın mı?"