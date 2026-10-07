SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'fon soruşturması' açıklaması

Son dakika: Partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:
Özgür Özel 'fon krizi' ile ilgili sizi ve şahsınızı hedef alan iddialarda bulundular ne söylersiniz?
Ömer Çelik gelen bu soruya şu şekilde yanıt verdi:
"Bu konuda devletin kurumlarının nasıl bir koordinasyon içerisinde ve ne kadar süratli ilerlediğini söyledik. Bu tip krizler siyasi tarihte var. Kimisi bunu 5 yılda, kimisi 9 yılda temizlemiş. Biz bunu bütün boyutlarıyla açığa çıakarcağpız. Bilgi, belge ve datayla hareket ediyoruz. Belge olan yargıya götürsün.
Dün bu kişi çıkıyor: Sayın Cumhurbaşkanımıza bu işin merkezinde sen varsın gibi hakkaniyetsiz açıklamalar yapıyor. Bu meselenin açığa çıkmasının ve temizlenmesinin başındaki irade Cumhurbaşkanıdır.
Bu meselenin açığa çıkmasının ve temizlenmesinin başındaki irade Cumhurbaşkanıdır. Ne hadle ve hakla bu ifadeleri kullanabiliyor. Cumhurbaşkanımızın aile bireylerini işin içine karıştırmaya çalışıyor. Her zaman yaptıkları gibi.
Burada Cumhurbaşkanımız da söyledi bunlar siyasi yankesicilikle ele alınacak şeyler değil.
Adalet Bakanımız çalışmalarını yürütüyor. Suç unsuru gördüğünde inceliyor. Şimdi ne zaman bunların bir yolsuzluğu arsızlığı patlasa bunlar Adalet Bakanımızı hedef alıyorlar. Anayasayı size kanunları size uygulamayacaklar mı? Yargı size uygulanmasın mı?"