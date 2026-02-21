HABER

Afyonkarahisar'da 22 yaşındaki gencin atla gezisi faciayla bitti

Afyonkarahisar'da atıyla arazide gezerken baraj göletine düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atıyla arazide gezen Doğan Kalafat (22) isimli genç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü baraj göletine düştü.

HABER ALAMAYAN YAKINLARI JANDARMAYA BİLDİRDİ

Bir süre sonra şahıstan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri bir süre çevrede arama yaptıktan sonra bölgeye dalgıç ekip istedi. Bunun uzerine olay yerine Konya Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen dalgıçlar yaklaşık bir buçuk saat süren arama çalışması sonrası Kalafat'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Kalafat'ın cenazesi ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

