Malatya'da bıçaklı kavga! Yaralılar var

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada Muhammet Mustafa A. ve Muhammet B., bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Mustafa A. ve Muhammet B., iddiaya göre parkta tanımadıkları ve isimleri öğrenilemeyen kişiler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şüpheliler, Muhammet Mustafa A. ve Muhammet B.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Muhammet Mustafa A. ve Muhammet B., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR

Ağır yaralı iki arkadaş, ambulanslarla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
Malatya
