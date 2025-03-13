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  4. Afyonkarahisar'da acı olay! Ocaktan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da acı olay! Ocaktan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti

13.03.2025 19:32
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Afyonkarahisar'da köy evinde karı koca çift, açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da acı olay! Ocaktan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti

Olay, Emirdağ ilçesi Gözeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gözeli köyünde yaşayan Hayri (50) ve eşi Hava Güner'i (45) evlerinde hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çiftin evde açık unutulan ocaktan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için Emirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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