Afyonkarahisar’da çıkan orman yangını söndürüldü

Afyonkarahisar’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 150 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Dün, Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyü Yedikapı mevkisinde otların tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangın ormana sıçradı. Güneş batana kadar alevlere hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Uzun süre kontrol altına alınamayan yangın gece saatlerinde de devam etti.

150 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ!

Yangının gerçekleştiği alandan iyi haberler geldi. Çok sayıda ekibin ve köylülerin yoğun çalışmaları sonucunda yangının bu sabah saatleri itibariyle kontrol altına alındığı öğrenildi. Yaşanan olayda yaklaşık 150 hektar otluk ve bozuk orman alanının zarar gördüğü bilgisi edinildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır