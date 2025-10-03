Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da yaşayan E.Ö, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek kendisini başsavcı olarak tanıtan bir kişi tarafından arandığını ve kimlik bilgileri terör örgütü FETÖ tarafından kullanıldığı gerekçesiyle B.K, M.C. ile B.G'nin hesaplarına 978 bin lira gönderdiğini belirtti.

Dolandırılan E.Ö, 3 şüpheliden şikayetçi oldu.

B.K, M.C, B.G. ile E.K. Elazığ, Yalova, Düzce ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde 6 cep telefonu ve 8 sim kart ele geçirildi.

Afyonkarahisar'a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, B.K, B.G. ile E.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır