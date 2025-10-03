HABER

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar'da yaşayan E.Ö, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek kendisini başsavcı olarak tanıtan bir kişi tarafından arandığını ve kimlik bilgileri terör örgütü FETÖ tarafından kullanıldığı gerekçesiyle B.K, M.C. ile B.G'nin hesaplarına 978 bin lira gönderdiğini belirtti.

Dolandırılan E.Ö, 3 şüpheliden şikayetçi oldu.

B.K, M.C, B.G. ile E.K. Elazığ, Yalova, Düzce ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde 6 cep telefonu ve 8 sim kart ele geçirildi.

Afyonkarahisar'a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, B.K, B.G. ile E.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

