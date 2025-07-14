Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobilin süt tankerine çarptı, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı

Afyonkarahisar'da feci bir kaza yaşandı. Süt tankerine arkadan çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi.

Süt tankeri ilçesi çıkışındaki Sağlamlar Yediemin Deposu önüne geldiği esnada araçta yaşanan bir sıkıntıda dolayı yol kenarına park edildi.

Bu esnada arkadan gelen otomobil tankere arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI!

Kazada ismi henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI!

Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla park halindeki tankere çarpması yer alırken, tonlarca ağırlığındaki tankerin çarpmanın etkisi ile hareket etmesi ise yaşanan kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

KAZA MI? İNTİHAR MI?

Bu görüntülerin "Kaza mı? İntihar girişimi mi?" olduğu merak ediliyor. Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır