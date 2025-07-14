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Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobilin süt tankerine çarptı, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı

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Afyonkarahisar’da otomobilin süt tankerine arkadan çarptığı kazada bir kişi ağır yaralanırken, yaşanan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla park halindeki tankere çarpması yer alırken, tankerin çarpmanın etkisi ile hareket etmesi de kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Afyonkarahisar'da feci bir kaza yaşandı. Süt tankerine arkadan çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi.

Süt tankeri ilçesi çıkışındaki Sağlamlar Yediemin Deposu önüne geldiği esnada araçta yaşanan bir sıkıntıda dolayı yol kenarına park edildi.

Afyonkarahisar da feci kaza! Otomobilin süt tankerine çarptı, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı 1

Bu esnada arkadan gelen otomobil tankere arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI!

Kazada ismi henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar da feci kaza! Otomobilin süt tankerine çarptı, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı 2

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI!

Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla park halindeki tankere çarpması yer alırken, tonlarca ağırlığındaki tankerin çarpmanın etkisi ile hareket etmesi ise yaşanan kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Afyonkarahisar da feci kaza! Otomobilin süt tankerine çarptı, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı 3

KAZA MI? İNTİHAR MI?

Bu görüntülerin "Kaza mı? İntihar girişimi mi?" olduğu merak ediliyor. Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar da feci kaza! Otomobilin süt tankerine çarptı, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı 4

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Otomobil
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