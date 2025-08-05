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Afyonkarahisar’da gölet faciası: 11 yaşındaki iki çocuk boğularak öldü! Aileleri sinir krizi geçirdi

Kahreden olayın adresi Afyonkarahisar... 11 yaşındaki iki arkadaş serinlemek için gölete girdi. İki çocuk bir süre sonra gözden kaybolunca çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa bir sürenin ardından iki çocuğun cansız bedenine ulaşılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar’da gölet faciası: 11 yaşındaki iki çocuk boğularak öldü! Aileleri sinir krizi geçirdi

Afyonkarahisar’da serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki iki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Kahreden olay, İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 yaşlarındaki A.A.K. ve M.E.Ö., serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete girdi.

Afyonkarahisar’da gölet faciası: 11 yaşındaki iki çocuk boğularak öldü! Aileleri sinir krizi geçirdi 1
[Muhammet Emin Öztürk (11)]

Bir süre sonra çocukların gözden kaybolduğunu gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar’da gölet faciası: 11 yaşındaki iki çocuk boğularak öldü! Aileleri sinir krizi geçirdi 2
[Ayaz Kaya (11)]

Bölgeye gelen AFAD ekipleri yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından çocukların cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından iki çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Afyonkarahisar’da gölet faciası: 11 yaşındaki iki çocuk boğularak öldü! Aileleri sinir krizi geçirdi 3

Hastanede işlemleri tamamlanan iki çocuğun cenazesi daha sonra ailelerine teslim edildi. Yaylabağı beldesindeki mezarlığa getirilen iki çocuğun cenazesi, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Afyonkarahisar’da gölet faciası: 11 yaşındaki iki çocuk boğularak öldü! Aileleri sinir krizi geçirdi 4

Gözyaşının sel olduğu cenazede çocukların aile üyeleri sinir krizleri geçirdi.

Afyonkarahisar’da gölet faciası: 11 yaşındaki iki çocuk boğularak öldü! Aileleri sinir krizi geçirdi 5

Öte yandan, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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