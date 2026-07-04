Afyonkarahisar'da kargo aracı ile otomobille çarpıştı

Afyonkarahisar’da bir trafik kazası yaşandı. Kargo aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kargo aracının yükleri çevreye saçıldı.

Olay, Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi. N.K. yönündeki kargo kamyonu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu durum, durum daha da kötüleştirdi. Kamyon, D.A. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon ve otomobil savruldu. Yol kenarındaki tarlaya uçtular. Kazayı gören sürücüler, hemen yardım çağrısında bulundu. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi geldi.

Yaralılar arasında hem kargo aracı hem de otomobilin sürücüleri bulunuyor. Ayrıca, S.A., M.B.A. ve E.C.A. da yaralanmış durumda. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kamyonun kasasından etrafa dağılan kargoları toplamak ise zor oldu.

Kaynak: İHA