Afyonkarahisar'da Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Selahattin Ketbuğa (73) Eskişehirdeki Hastanede yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Ketbuğa için memleketi olan Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesinde askeri tören düzenlendi.

KIBRIS GAZİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Törene Vali Naci Aktaş başta olmak üzere protokol üyeleri, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve dernek üyeleri ile Ketbuğa'nın yakınları katıldı. Ketbuğa'nın naaşı gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğunu uğurlandı.

