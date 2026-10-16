HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Afyonkarahisar’da korkutan kaza! Minibüs devrildi, 16 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da öğrenci taşımacılığı yapan servis aracı ile şehir içi yolcu taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çoğunluğu çocuk 16 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da korkutan kaza! Minibüs devrildi, 16 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da öğrenci taşımacılığı yapan servis aracı ile şehir içi yolcu taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çoğunluğu çocuk 16 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da korkutan kaza! Minibüs devrildi, 16 kişi yaralandı 1

Kaza, Erkmen beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğrenci taşıdığı öğrenilen minibüs ile şehir içi yolcu taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle araçlardan birisi yol ortasına devrilerek durabildi. 16 kişinin yaralandığı kazanın ardından bölgeye polis sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan ve çoğunluğu küçük yaştaki öğrencilerden oluşan 16 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Afyonkarahisar’da korkutan kaza! Minibüs devrildi, 16 kişi yaralandı 2

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken servis aracının şoförünün ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yalova merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklamaYalova merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
Demirci’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaDemirci’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Saat sistemi değişiyor mu? Aralarında Türkiye de var

Saat sistemi değişiyor mu? Aralarında Türkiye de var

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Asgari ücret, emekli, memur zammı: Özgür Erdursun rakam verdi! 'İyileştirme ve ara zam' detayı

Asgari ücret, emekli, memur zammı: Özgür Erdursun rakam verdi! 'İyileştirme ve ara zam' detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.