Afyonkarahisar'da kurbanlık hareketliliği başladı

Afyonkarahisar'ın en önemli hayvan satış noktalarından biri olan Çayırbağ Hayvan Pazarı, bölgenin en büyük ve en hareketli pazarlarından biri olarak öne çıkıyor. Pazarda hareketlilik, sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor ve öğle saatlerine kadar yoğun şekilde devam ediyor. Pazara erken saatlerde gelen alıcılar, geniş hayvan çeşitliliği arasında istedikleri özelliklerdeki kurbanlıkları seçme imkanı buluyor. Satıcılar, fiyatların hayvanların sağlık durumu, yaşı, cinsi ve beslenme kalitesine göre değiştiğini belirtiyor. Son dönemde yem fiyatlarındaki artışlar ve bakım maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle hayvan fiyatlarının önceki yıllara göre arttığı ifade ediliyor. Kurbanlık alacak vatandaşlar ise hem fiyat hem de kalite açısından titiz davranıyor. Satıcılarla pazarlık yaparak bütçelerine uygun ve sağlıklı hayvanlar almaya çalışıyorlar. Özellikle büyükbaş hayvanların kilosu, görünümü ve hareket kabiliyeti seçimde önemli kriterler arasında yer alıyor. Çayırbağ Hayvan Pazarı'nın yanı sıra Afyonkarahisar'ın diğer hayvan satış noktalarında da yoğunluk yaşanıyor.

Kurbanlık satıcısı Mehmet Şahin, kurbanlık satışının başladığını ifade etti. Şahin, "Kurbanlıklarımız şu an 70 bin ile 150 bin TL arasında satılıyor. Afyonkarahisar Çayırbağ hayvan pazarında her türlü kurbanlık bulunuyor" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır