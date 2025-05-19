HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Afyonkarahisar'da kurbanlık hareketliliği başladı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Afyonkarahisar genelinde kurbanlık hayvan satışlarında hareketlilik başladı. İl genelinde büyükbaş hayvan ortalama satış fiyatları ise 70 bin TL'den başlıyor.

Afyonkarahisar'da kurbanlık hareketliliği başladı

Afyonkarahisar'ın en önemli hayvan satış noktalarından biri olan Çayırbağ Hayvan Pazarı, bölgenin en büyük ve en hareketli pazarlarından biri olarak öne çıkıyor. Pazarda hareketlilik, sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor ve öğle saatlerine kadar yoğun şekilde devam ediyor. Pazara erken saatlerde gelen alıcılar, geniş hayvan çeşitliliği arasında istedikleri özelliklerdeki kurbanlıkları seçme imkanı buluyor. Satıcılar, fiyatların hayvanların sağlık durumu, yaşı, cinsi ve beslenme kalitesine göre değiştiğini belirtiyor. Son dönemde yem fiyatlarındaki artışlar ve bakım maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle hayvan fiyatlarının önceki yıllara göre arttığı ifade ediliyor. Kurbanlık alacak vatandaşlar ise hem fiyat hem de kalite açısından titiz davranıyor. Satıcılarla pazarlık yaparak bütçelerine uygun ve sağlıklı hayvanlar almaya çalışıyorlar. Özellikle büyükbaş hayvanların kilosu, görünümü ve hareket kabiliyeti seçimde önemli kriterler arasında yer alıyor. Çayırbağ Hayvan Pazarı'nın yanı sıra Afyonkarahisar'ın diğer hayvan satış noktalarında da yoğunluk yaşanıyor.

Kurbanlık satıcısı Mehmet Şahin, kurbanlık satışının başladığını ifade etti. Şahin, "Kurbanlıklarımız şu an 70 bin ile 150 bin TL arasında satılıyor. Afyonkarahisar Çayırbağ hayvan pazarında her türlü kurbanlık bulunuyor" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Bak'tan gençler ve sporcularla Anıtkabir'e ziyaretBakan Bak'tan gençler ve sporcularla Anıtkabir'e ziyaret
Endonezya’da altın madeninde heyelan: 1 ölü, 19 kayıpEndonezya’da altın madeninde heyelan: 1 ölü, 19 kayıp

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şampiyonluğun ardından Süper Lig devinden Ronaldo hamlesi!

Şampiyonluğun ardından Süper Lig devinden Ronaldo hamlesi!

İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Benzin istasyonunda tanımadığı adamdan dakikalarca şiddet gördü! Akılalmaz görüntüler

Benzin istasyonunda tanımadığı adamdan dakikalarca şiddet gördü! Akılalmaz görüntüler

Altın madeninde heyelan: 1 ölü, 19 kayıp

Altın madeninde heyelan: 1 ölü, 19 kayıp

Türkiye ile ABD arasında kritik 'Suriye' zirvesi!

Türkiye ile ABD arasında kritik 'Suriye' zirvesi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.