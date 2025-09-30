HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Afyonkarahisar'da operasyon! 2 FETÖ'cü yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

Afyonkarahisar'da operasyon! 2 FETÖ'cü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, FETÖ içerisinde sözde kadın yapılanmasında Büyük Bölge Talebe Mesulü olarak yer alan ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hükmü bulunan H.S. yakalandı.

Ayrıca, FETÖ'ye üye olmak ve nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında işlem yapılan, 2010 yılı Komiser Yardımcılığı sınav sorularını usulsüz ele geçiren, FETÖ içerisinde emniyet mahrem yapılanmasında yer alan, görev yaparken 2018 yılında KHK ile ihraç olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan Y.B. de yakalandı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER

Firariler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Midelerinden 136 kapsül uyuşturucu çıktıMidelerinden 136 kapsül uyuşturucu çıktı
Osmaniye'ye şehit ateşi düştüOsmaniye'ye şehit ateşi düştü

Anahtar Kelimeler:
fetö Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.