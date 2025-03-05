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Afyonkarahisar'da ruhsatsız silah operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı, rekor ceza uygulandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.03.2025 14:26
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Afyonkarahisar’da ruhsatsız silah operasyonu yapan jandarma ekipleri 6 kişiyi gözaltına alırken, operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu hap da ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da ruhsatsız silah operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı, rekor ceza uygulandı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi, Salar, Nuribey, Sarık, Belkaracaören belde ve köylerinde evlerinde ruhsatsız silah bulundurdukları yönünde bilgi aldı. Ardından belirtilen bölgelerde operasyon yapan ekipler E.K., H.D., K.Y., H.F., S.B. ve A.K. isimli şahısların evlerine baskın düzenledi.

48 BİN 16 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Baskında yapılan aramalarda 8 adet av tüfeği, tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, tabanca şarjörleri, 500’e yakın mermi ve 2 adet galara sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslara olayla ilgili toplamda 48 bin 16 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar idari para cezası jandarma ruhsatsız silah
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