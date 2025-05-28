Afyonkarahisar'da sır olay: İki hafta önce evlendi 4 gün önce kayboldu! Henüz 17 yaşında...

Afyonkarahisar’daki olay, merkeze bağlı Gebeceler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Meryem Nur Özay 14 Mayıs ta İ.Ö., (25) ile dünya evine girdi.

EVLİLİĞİNİN 10. GÜNÜNDE KAYBOLDU

Ancak Özay nikahtan 10 gün sora bir anda ortadan kayboldu. Eşini arayan ancak bulamayan İ.Ö., ise durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi.

'KARAKOLA GİTMEYİN' DEMİŞ

İ.Ö., jandarmaya verdiği ifadesinde eşi ile bir problemlerinin olmadığını savunarak, "Beldede bulunan bir akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına baktık ve eşimin orada bir ticari taksiye binerek ayrıldığını gördük. Eşim annesini arayarak ‘karakola gitmeyin en kısa sürede geri döneceğim’ demiş.

Erenler mahallesinde bir arkadaşının yanında kaldığını öğrendik ancak kendisine ulaşamadık. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum, bu yüzden kendisi hakkında kayıp ihbarında bulundum" dedi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri kayıp kadını bulmak için çalışma başlattı.

(İHA)