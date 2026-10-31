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İstiklal Caddesi’nde polis kıyafetiyle video çeken kişi gözaltına alındı

İstiklal Caddesi’nde polis arması bulunan kıyafet ve plastik ekipmanlarla dans ederek video çeken kişi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi’nde polis kıyafetiyle video çeken kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada polis arması bulunan kıyafetle video çektiği ve paylaştığı tespit edilen kişi için polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, göğüs kısmında polis arması bulunan kıyafet giyen ve üzerinde plastik kelepçe, plastik tabanca ve plastik cop taşıyan bir kadının dans ederek video çektiği belirlendi.

Görüntülerdeki kişinin F.N.U. (21) olduğu tespit edilerek yakalandı.

F.N.U 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma' suçlarından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Gözaltı İstiklal Caddesi
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