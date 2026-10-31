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Arazide silahla vurulmuş halde bulundu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 35 yaşındaki vatandaş, arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu.Olay, Göl Mahallesi kırsalında meydana geldi.

Arazide silahla vurulmuş halde bulundu

Olay, Göl Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsı hareketsiz halde gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede cesedin 3 çocuk babası Coşkun Öcalan’a (35) ait olduğu anlaşıldı.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Öcalan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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