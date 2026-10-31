Özel hastanede ihmal iddiası: Ameliyata yürüyerek gitti, felç olarak çıktı

Show Ana Haber'de yer alan habere göre, boyun ağrısı şikayeti bulunan 52 yaşındaki Yavuz Korkmaz, yaklaşık iki yıl önce MR sonuçlarıyla birlikte doktora başvurdu. Korkmaz'ın iddiasına göre doktor, boyun fıtığı ve kanal daralması teşhisi koyarak acil ameliyat olması gerektiğini söyledi.

İstanbul Kozyatağı'ndaki özel hastanede beyin cerrahı tarafından ameliyat edilen Korkmaz, operasyonun ardından sağlık durumunun kötüleştiği ve felç kaldığını öğrenildi. İlk ameliyatın ardından ikinci kez operasyon geçiren Korkmaz, daha sonra aynı doktor tarafından üçüncü kez ameliyat edildiğini ancak iyileşemediğini ifade etti.

"DOKTORUN TAKTIĞI PARÇA SİNİRE BASKI YAPTI"

Ameliyat sonrasında yaşadıklarını anlatan Yavuz Korkmaz, doktorun kendilerine bilgi vermeden bir parça taktığını iddia etti. Başka bir doktora başvurduklarında söz konusu parçanın sinire baskı yaptığının ve çıkarılması gerektiğinin söylendiğini öne sürdü.

Korkmaz, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"İnsanların hayatları bu kadar ucuz olmaması lazım. Bu kadar basit bir boyun ağrısından acil bir ameliyat bizim için çok korkutucu oldu. Doktorun bize söylediği çok basit bir ameliyat. Felç olmamın sebebi doktorun bir parça takması. Bize herhangi bir parça taktığıyla ilgili bir şey söylemedi. Biz başka bir doktora gösterip bu parçanın sinire baskı yaptığını ve hemen alınması gerektiğini bize ifade etti."

"18 AYDIR FELÇ OLARAK YATAĞA BAĞIMLIYIM"

İkinci ameliyatın ardından kendisine ödem gerekçesiyle yüksek dozda kortizon verildiğini belirten Korkmaz, diyabet hastası olduğunu ve ilaç nedeniyle kan şekerinin 400 seviyelerine çıktığını söyledi.

Başka doktorların da kendisine kanal daralmasının ilerlediğini ve ameliyat olması gerektiğini söylediğini aktaran Korkmaz, üç operasyonun da beklediği sonucu vermediğini savundu.

Korkmaz, "Ben 18 aydır felç yatalak olarak kaldım. Üç ameliyatta bize göre başarısız oldu. Bu ameliyat sonrasında maalesef yatalak kaldım ve bu benim çok zoruma gidiyor. Doktorun yargılanmasını istiyorum. Adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarının ardından hukuki süreci beklediğini belirten Korkmaz, doktor hakkında yargılama yapılmasını talep etti.