HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Özel hastanede ihmal iddiası: Ameliyata yürüyerek gitti, felç olarak çıktı

İstanbul Kozyatağı’ndaki özel bir hastanede boyun fıtığı ameliyatı olan 52 yaşındaki Yavuz Korkmaz, operasyonların ardından felç kaldı. Üç kez ameliyat edildiğini ancak sağlığına kavuşamadığını belirten Korkmaz, doktor hakkında yargı sürecinin başlatılmasını istedi.

Özel hastanede ihmal iddiası: Ameliyata yürüyerek gitti, felç olarak çıktı
Nilgün Arabacı

Show Ana Haber'de yer alan habere göre, boyun ağrısı şikayeti bulunan 52 yaşındaki Yavuz Korkmaz, yaklaşık iki yıl önce MR sonuçlarıyla birlikte doktora başvurdu. Korkmaz'ın iddiasına göre doktor, boyun fıtığı ve kanal daralması teşhisi koyarak acil ameliyat olması gerektiğini söyledi.

İstanbul Kozyatağı'ndaki özel hastanede beyin cerrahı tarafından ameliyat edilen Korkmaz, operasyonun ardından sağlık durumunun kötüleştiği ve felç kaldığını öğrenildi. İlk ameliyatın ardından ikinci kez operasyon geçiren Korkmaz, daha sonra aynı doktor tarafından üçüncü kez ameliyat edildiğini ancak iyileşemediğini ifade etti.

Özel hastanede ihmal iddiası: Ameliyata yürüyerek gitti, felç olarak çıktı 1

"DOKTORUN TAKTIĞI PARÇA SİNİRE BASKI YAPTI"

Ameliyat sonrasında yaşadıklarını anlatan Yavuz Korkmaz, doktorun kendilerine bilgi vermeden bir parça taktığını iddia etti. Başka bir doktora başvurduklarında söz konusu parçanın sinire baskı yaptığının ve çıkarılması gerektiğinin söylendiğini öne sürdü.

Özel hastanede ihmal iddiası: Ameliyata yürüyerek gitti, felç olarak çıktı 2

Korkmaz, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"İnsanların hayatları bu kadar ucuz olmaması lazım. Bu kadar basit bir boyun ağrısından acil bir ameliyat bizim için çok korkutucu oldu. Doktorun bize söylediği çok basit bir ameliyat. Felç olmamın sebebi doktorun bir parça takması. Bize herhangi bir parça taktığıyla ilgili bir şey söylemedi. Biz başka bir doktora gösterip bu parçanın sinire baskı yaptığını ve hemen alınması gerektiğini bize ifade etti."

"18 AYDIR FELÇ OLARAK YATAĞA BAĞIMLIYIM"

İkinci ameliyatın ardından kendisine ödem gerekçesiyle yüksek dozda kortizon verildiğini belirten Korkmaz, diyabet hastası olduğunu ve ilaç nedeniyle kan şekerinin 400 seviyelerine çıktığını söyledi.

Başka doktorların da kendisine kanal daralmasının ilerlediğini ve ameliyat olması gerektiğini söylediğini aktaran Korkmaz, üç operasyonun da beklediği sonucu vermediğini savundu.

Özel hastanede ihmal iddiası: Ameliyata yürüyerek gitti, felç olarak çıktı 3

Korkmaz, "Ben 18 aydır felç yatalak olarak kaldım. Üç ameliyatta bize göre başarısız oldu. Bu ameliyat sonrasında maalesef yatalak kaldım ve bu benim çok zoruma gidiyor. Doktorun yargılanmasını istiyorum. Adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarının ardından hukuki süreci beklediğini belirten Korkmaz, doktor hakkında yargılama yapılmasını talep etti.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arazide silahla vurulmuş halde bulunduArazide silahla vurulmuş halde bulundu
İstanbul'da 310,5 milyon liralık kaçak elektronik sigara ele geçirildi İstanbul'da 310,5 milyon liralık kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
felç hastane ameliyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Tüm programlarını iptal etti! Trump'tan savaş açıklaması

Tüm programlarını iptal etti! Trump'tan savaş açıklaması

Yer: Avcılar... Okul önünde park kavgası: Bekçi bir veliyi vurdu!

Yer: Avcılar... Okul önünde park kavgası: Bekçi bir veliyi vurdu!

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Çakıl Bebek son haliyle gündem oldu! Teklif yağıyor

Çakıl Bebek son haliyle gündem oldu! Teklif yağıyor

Elektrik desteğinde yeni eşik! 820 TL'yi aşanlar dikkat

Elektrik desteğinde yeni eşik! 820 TL'yi aşanlar dikkat

Akaryakıtta peş peşe zam geliyor! Tarih belli oldu

Akaryakıtta peş peşe zam geliyor! Tarih belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.