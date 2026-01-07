HABER

Afyonkarahisar’ın sis altındaki görüntüsü mest etti

Afyonkarahisar’ın simgesi Karahisar Kalesi ile birlikte kentin farklı noktalarından çekilen sis görüntüleri görenleri mest etti.

Afyonkarahisar’ın sis altındaki görüntüsü mest etti

Kentte sabah erken saatlerde etkisini gösteren sis görüntüleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından kayıt altına alındı. Karahisar Kalesi ile birlikte kentin farklı noktalarından çekilen sis manzarası görüntüsüne Aydın Baş’da çaldığı enstürmanla hazırlanan klipe destek verdi. Görüntüler görenleri mest ederken, tarihi Karahisar Kalesi’nin sislerin içine gömüldüğü anlar ise adeta masalsı bir manzara açığa çıkardı.

Afyonkarahisar’ın sis altındaki görüntüsü mest etti 1

Afyonkarahisar’ın sis altındaki görüntüsü mest etti 2

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
En Çok Aranan Haberler

