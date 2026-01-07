Afyonkarahisar’ın sis altındaki görüntüsü mest etti

Kentte sabah erken saatlerde etkisini gösteren sis görüntüleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından kayıt altına alındı. Karahisar Kalesi ile birlikte kentin farklı noktalarından çekilen sis manzarası görüntüsüne Aydın Baş’da çaldığı enstürmanla hazırlanan klipe destek verdi. Görüntüler görenleri mest ederken, tarihi Karahisar Kalesi’nin sislerin içine gömüldüğü anlar ise adeta masalsı bir manzara açığa çıkardı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır