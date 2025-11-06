Afyonkarahisar merkezli 6 kentte telefon dolandırıcılarına operasyon

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı. Operasyon Afyonkarahisar merkezli Tunceli, İstanbul, Balıkesir, Mardin, Diyarbakır ve Kocaeli’de gerçekleştirildi. Operasyonda aradıkları kişilere kendilerine hakim ve savcı olarak tanıtıp hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığı yalanıyla dolandırıcılık yapan 8 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahıslar jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır