Afyonkarahisar’da DEAŞ operasyonunda 1 gözaltı

Afyonkarahisar’da DEAŞ silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen şahıs, polis operasyonu ile gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde DEAŞ silahlı terör örgütüne müzahir dijital platformlarda faaliyet yürüten ve örgütün propagandasını yapan A.E.

Afyonkarahisar’da DEAŞ silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen şahıs, polis operasyonu ile gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde DEAŞ silahlı terör örgütüne müzahir dijital platformlarda faaliyet yürüten ve örgütün propagandasını yapan A.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

