Afyonkarahisar’da trafik kazası:1 ölü 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde hafif ticari araçların çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.E.T. (32) idaresindeki hafif ticari araç, Tez köyü kavşağında F.A. (40) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, her iki sürücü ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan S.Ö., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.