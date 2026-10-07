Ağaç keserken düşen yaşlı adam yaralandı

Adıyaman’da ağaç kesimi sırasında dengesini kaybederek düşen 70 yaşındaki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman’ın Karapınar Mahallesi 2736 Sokak’ta meydana geldi. Şeyho S., motorlu testereyle yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki ağacı kestiği sırada, kestiği dal ile birlikte yere düştü. Kazada yaralanan Şeyho S. için ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır