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Samsun’da skunk ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23,15 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde M.E.A.

Samsun’da skunk ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23,15 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde M.E.A. (21) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada 5 parça halinde toplam 23,15 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E.A. hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Samsun
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