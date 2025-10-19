HABER

Ağacı devirip, yan yatan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ağacı devirdikten sonra yan yatan hafif ticari araçta bulunan şahıslar kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada sürücü 1.52 promil alkollü çıkarken, sürücüye 9 bin 268 TL para cezası yazılırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi İsmail Erez Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; F.P yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağacı devirerek, tramvay durağına yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan kontrollerde sürücü F.P.’nin 1.52 promil alkollü olduğu belirlendi.
F.P.’ye 9 bin 268 TL para cezası yazılırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

