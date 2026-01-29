HABER

Kuşadası’nda uyuşturucu satıcılarına operasyon

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında, Güzelçamlı Mahallesi’nde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen müşterek çalışmada sokak satıcılarına yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında F.Ş. (20) ve S.Ç. (21) isimli şahısların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 400 gram uyuşturucu madde (esrar), satışa hazır halde paketlenmiş 34 adet uyuşturucu madde (esrar), 17 adet uyuşturucu hap, 1 adet bong aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 1495 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şahıslar gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Aydın
