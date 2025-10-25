Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Olay, Tepebaşı İlçesi'ne bağlı Uluönder Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; uzun bir ağaca tırmanan kedi, çıktığı noktadan geri inemedi. Kedinin günlerdir aynı yerde bulunduğunu fark eden mahalleli, durumu ilgili kuruma bildirdi. Vatandaşın iddiasına göre; telefonda görüşme sağladıkları operatör, hayvan bir yere sıkışmadığı sürece ekip sevk edemeyeceklerini ifade etti.

SEVİMLİ KEDİ KURTARILDI!

Mahalleli, yaklaşık 4 gündür ağaçta mahsur kaldığı öne sürülen sokak kedisinin kurtarılması için tekrardan ihbarda bulundu. Israrlı ihbarların ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda kurtarılan sevimli kedinin doğal yaşam alanına geri salındığı belirtildi.Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır