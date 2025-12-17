Bakırköy'de kanlı infaz: Otomobilin içinde öldürüldü!
17.12.2025 12:04
Bakırköy Yeşilköy'de bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Ünsal Bahçeci (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İncelemeler sürüyor.
