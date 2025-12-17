HABER

Bakırköy'de kanlı infaz: Otomobilin içinde öldürüldü!

Bakırköy Yeşilköy'de bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Ünsal Bahçeci (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İncelemeler sürüyor.

Bakırköy Yeşilköy'de bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Ünsal Bahçeci (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İncelemeler sürüyor.Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakırköy infaz
