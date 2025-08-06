Agatha Christie'nin Bağdat'taki tarihi evi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Ünlü Yazarın Irak'taki Evi Yok Olmadan Kurtarılabilir mi?

Suç romanlarının kraliçesi Agatha Christie'nin Bağdat'taki evi, bir zamanlar Fırat Nehri kıyısında yükselen, gösterişli bir yapıydı. 20. yüzyılın en çok okunan yazarlarından birinin Irak seyahatleri sırasında sığındığı ve eserlerine ilham kaynağı olan bu ev, bugün harabeye dönmüş durumda. Christie, arkeolog eşi Max Mallowan ile birlikte sık sık Irak'ı ziyaret etmiş ve bu dönemde Bağdat'taki bu evde yaşamıştı. Bu seyahatler, yazarın birçok romanına yansımış, özellikle de Orta Doğu coğrafyasını ve kültürünü derinlemesine işlediği eserlerinde belirgin bir şekilde görülmüştür. Ancak, Irak'ın tarihi ve kültürel mirasının korunmasındaki zorluklar, bu önemli yapının da kaderini olumsuz etkiliyor. Yıllardır süren savaşlar, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik sıkıntılar, tarihi yapıların restorasyonu ve korunması için ayrılan kaynakların yetersiz kalmasına neden oldu. Agatha Christie'nin evi de bu durumdan nasibini alarak, zamanla yıpranmış ve bakımsız kalmıştır. Duvarları çatlamış, bahçesi otlarla kaplanmış ve çatısı çökmeye yüz tutmuştur.

Son zamanlarda, aktivistler ve edebiyatseverler, bu tarihi yapının kurtarılması için bir kampanya başlattı. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yapılan çağrılarla, yetkililerin ve uluslararası kuruluşların dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Kampanyanın amacı, evin restore edilerek bir müzeye veya kültür merkezine dönüştürülmesini sağlamaktır. Bu sayede, Agatha Christie'nin mirası yaşatılacak ve Irak'ın kültürel zenginliğine katkıda bulunulacaktır.

The New Arab ve Outlook Traveller gibi yayın organlarında çıkan haberler, konunun uluslararası düzeyde de yankı uyandırdığını gösteriyor. Haberde, Alman hükümetinin Irak'taki tarihi eserlerin korunmasına yönelik fon sağlama konusunda tereddüt ettiği belirtilirken, bu durumun İsrail'in bölgedeki faaliyetlerini cesaretlendirebileceği yönünde endişeler dile getiriliyor. Bu durum, Agatha Christie'nin evinin kurtarılması çabalarının sadece edebi bir mirasın korunması değil, aynı zamanda bölgesel siyasi ve kültürel dinamiklerle de ilişkili olduğunu gösteriyor.

Daily Sabah'ın haberine göre, evin durumu giderek kötüleşiyor ve acil müdahale gerektiriyor. Eğer gerekli önlemler alınmazsa, bu tarihi yapının tamamen yıkılması ve Agatha Christie'nin Irak'taki izlerinin silinmesi kaçınılmaz olabilir.

Agatha Christie'nin Bağdat'taki evinin geleceği belirsizliğini koruyor. Ancak, aktivistlerin ve edebiyatseverlerin çabaları, bu önemli edebi mirasın kurtarılması için umut ışığı yakıyor. Yetkililerin ve uluslararası kuruluşların bu çağrıya kulak vermesi ve gerekli adımları atması, hem Agatha Christie'nin mirasının yaşatılması hem de Irak'ın kültürel zenginliğinin korunması açısından büyük önem taşıyor.