“Agent Builder” OpenAI’ın yeni aracı DevDay etkinliği öncesi sızdırıldı: İşte yapabildikleri

Yapay zekâ ajanları, ChatGPT gibi klasik sohbet botlarının daha gelişmiş versiyonları olarak tanımlanıyor. Bu ajanlar, karmaşık görevleri çok adımlı biçimde yerine getirebiliyor. Örneğin, ChatGPT Agent modunu kullanarak bir şehirden başka bir şehre en uygun uçak fiyatlarını bulmak, otel konaklamaları planlamak ve mümkünse rezervasyon yapmak gibi görevler yapılabiliyor.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nın bu akşam düzenlenecek 2025 DevDay etkinliğinde ise hem tüketiciler hem de geliştiriciler için yeni ChatGPT özelliklerini duyurması bekleniyor. Bu özelliklerden biri ise etkinlikten önce sızmış gibi görünüyor: Agent Builder.

"AGENT BUILDER" SIZDIRILDI

Bu akşam tanıtılması beklenen yeni Agent Builder özelliği etkinlikten önce sızdırıldı. BGR'de yer alan habere göre bu özellik, geliştiricilerin sezgisel bir görsel arayüz aracılığıyla özelleştirilebilir yapay zekâ ajanları oluşturmasına imkân tanıyacak.

X platformunda TestingCatalog tarafından paylaşılan yukarıdaki kısa videoda görüldüğü üzere, Agent Builder aracı, resmi duyurudan önce bazı kullanıcıların denemesi için görünüşe göre erişime açılmış durumda. Alexey Shabanov, TestingCatalog’daki blog yazısında Agent Builder’ı şimdiye kadar kullandığı “en akıcı ajan oluşturma arayüzlerinden biri” olarak tanımladı.

Videoya göre Agent Builder ile kullanıcı, ihtiyaç duyduğu ögeleri sürükle-bırak yöntemiyle bir tuval üzerine yerleştirerek ajan iş akışını oluşturabiliyor. Menüden belirli türde ajanlar için (örneğin, bir soru-cevap ajanı ya da belge karşılaştırma ajanı gibi) şablonlar seçilebiliyor.

SIRADAN KULLANICILARA SUNULMAYABİLİR ANCAK...

OpenAI’ın tanıtmaya hazırlandığı bu yeni Agent Builder özelliği, muhtemelen sıradan ChatGPT kullanıcılarına doğrudan sunulmayacak. TestingCatalog’un raporuna göre, bu sistemden en çok OpenAI API’leriyle zaten çalışan geliştiriciler, çözüm mimarları ve işletmeler faydalanacak.

Ancak nihai olarak son kullanıcılar da dolaylı şekilde bu yenilikten fayda görecek; zira geliştiriciler, yapay zekâ ajanlarını daha kolay bir şekilde oluşturabilecek, bu ajanlar da yakında çeşitli uygulamalarda belirli görevleri kullanıcı adına yerine getiren yardımcılar haline gelebilecek.