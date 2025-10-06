HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

“Agent Builder” OpenAI’ın yeni aracı DevDay etkinliği öncesi sızdırıldı: İşte yapabildikleri

OpenAI’nin 2025 DevDay etkinliğinde tanıtması beklenen “Agent Builder” özelliği resmi duyurudan önce sızdırıldı. Bir kişi, Agent Builder’ı şimdiye kadar kullandığı “en akıcı ajan oluşturma arayüzlerinden biri” olarak tanımladı.

“Agent Builder” OpenAI’ın yeni aracı DevDay etkinliği öncesi sızdırıldı: İşte yapabildikleri
Enes Çırtlık

Yapay zekâ ajanları, ChatGPT gibi klasik sohbet botlarının daha gelişmiş versiyonları olarak tanımlanıyor. Bu ajanlar, karmaşık görevleri çok adımlı biçimde yerine getirebiliyor. Örneğin, ChatGPT Agent modunu kullanarak bir şehirden başka bir şehre en uygun uçak fiyatlarını bulmak, otel konaklamaları planlamak ve mümkünse rezervasyon yapmak gibi görevler yapılabiliyor.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nın bu akşam düzenlenecek 2025 DevDay etkinliğinde ise hem tüketiciler hem de geliştiriciler için yeni ChatGPT özelliklerini duyurması bekleniyor. Bu özelliklerden biri ise etkinlikten önce sızmış gibi görünüyor: Agent Builder.

"AGENT BUILDER" SIZDIRILDI

Bu akşam tanıtılması beklenen yeni Agent Builder özelliği etkinlikten önce sızdırıldı. BGR'de yer alan habere göre bu özellik, geliştiricilerin sezgisel bir görsel arayüz aracılığıyla özelleştirilebilir yapay zekâ ajanları oluşturmasına imkân tanıyacak.

X platformunda TestingCatalog tarafından paylaşılan yukarıdaki kısa videoda görüldüğü üzere, Agent Builder aracı, resmi duyurudan önce bazı kullanıcıların denemesi için görünüşe göre erişime açılmış durumda. Alexey Shabanov, TestingCatalog’daki blog yazısında Agent Builder’ı şimdiye kadar kullandığı “en akıcı ajan oluşturma arayüzlerinden biri” olarak tanımladı.

Videoya göre Agent Builder ile kullanıcı, ihtiyaç duyduğu ögeleri sürükle-bırak yöntemiyle bir tuval üzerine yerleştirerek ajan iş akışını oluşturabiliyor. Menüden belirli türde ajanlar için (örneğin, bir soru-cevap ajanı ya da belge karşılaştırma ajanı gibi) şablonlar seçilebiliyor.

“Agent Builder” OpenAI’ın yeni aracı DevDay etkinliği öncesi sızdırıldı: İşte yapabildikleri 1

SIRADAN KULLANICILARA SUNULMAYABİLİR ANCAK...

OpenAI’ın tanıtmaya hazırlandığı bu yeni Agent Builder özelliği, muhtemelen sıradan ChatGPT kullanıcılarına doğrudan sunulmayacak. TestingCatalog’un raporuna göre, bu sistemden en çok OpenAI API’leriyle zaten çalışan geliştiriciler, çözüm mimarları ve işletmeler faydalanacak.

Ancak nihai olarak son kullanıcılar da dolaylı şekilde bu yenilikten fayda görecek; zira geliştiriciler, yapay zekâ ajanlarını daha kolay bir şekilde oluşturabilecek, bu ajanlar da yakında çeşitli uygulamalarda belirli görevleri kullanıcı adına yerine getiren yardımcılar haline gelebilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zincirlikuyu'da kanlı saldırı! Otomobile kurşun yağdırdı Zincirlikuyu'da kanlı saldırı! Otomobile kurşun yağdırdı
Sakarya'da DEAŞ operasyonu! TutuklandıSakarya'da DEAŞ operasyonu! Tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ajan ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.