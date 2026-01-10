HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ağır araçlar imha edildi! Suriye Ordusu: "Terör örgütü YPG/SDG tehlikeli bir tırmanış aşamasına girdi"

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin tehlikeli bir tırmanış aşamasına girdiğini belirtti. Suriye Ordusu'nun, bu tırmanışa yanıt olarak İHA'ların fırlatıldığı kaynakları uygun şekilde hedef aldığı, YPG/SDG'nin bulunduğu bölgedeki paletli ve tekerlekli ağır araçları imha ettiği belirtildi.

Ağır araçlar imha edildi! Suriye Ordusu: "Terör örgütü YPG/SDG tehlikeli bir tırmanış aşamasına girdi"

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberinde Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığının açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin, "Halep kentini, sivil kurumlarını, camilerini ve tesislerini 10'dan fazla İran yapımı insansız hava aracıyla (İHA) hedef alarak yeni bir askeri tırmanış aşamasına girdiği" ifade edildi.

Bu saldırının sivillerin yaralanmasına ve ciddi hasara yol açtığı kaydedildi.

Ağır araçlar imha edildi! Suriye Ordusu: "Terör örgütü YPG/SDG tehlikeli bir tırmanış aşamasına girdi" 1

AĞIR ARAÇLAR İMHA EDİLDİ

Suriye Ordusu'nun, bu tırmanışa yanıt olarak İHA'ların fırlatıldığı kaynakları uygun şekilde hedef aldığı, YPG/SDG'nin bulunduğu bölgedeki paletli ve tekerlekli ağır araçları imha ettiği belirtildi.

İmha edilen araçların sayısına ilişkin bilginin sonra paylaşılacağı aktarılan açıklamada, ordunun bu hamlesinin, "son saldırılara yönelik ilk tepki olduğu" vurgulandı.

Ordunun askeri operasyonlarının bu noktada durmayacağı, saldırılara yanıtın sonraki aşamalarının uygun zaman ve mekanda gerçekleştirileceği uyarısı yapıldı.

Terör örgütü YPG/SDG'nin 6 Ocak'tan bu yana Halep'te yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk, dördü kadın 23 kişinin öldüğü, 104'ünün de yaralandığı bildirilmişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Koltuk başlığına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltıKoltuk başlığına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı
Polisin şüphesi ortaya çıkardı! Otomobilin koltuk başlığına gözlenmiş uyuşturucu ele geçirildiPolisin şüphesi ortaya çıkardı! Otomobilin koltuk başlığına gözlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.