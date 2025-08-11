Ağır engelli kızına hem babalık hem annelik yapıyor

Erciyes, 6 yıl Parkinson hastalığı nedeniyle günlük işlerini yapamaz hale gelen eşi ile engelli kızının bakımını üstlendi.

Geçen yıl eşini kaybeden 3 çocuk babası Erciyes, küçük kızı Fatma ve 28 yaşındaki konuşamayan, yatağa bağlı kızı Merve'nin hem babası hem annesi oldu.

Adalet Erciyes, AA muhabirine, biri evli 3 kızı olduğunu, ortanca kızı Merve'nin 2,5 aylıkken sıcak-soğuk havale sonucu engelli kaldığını söyledi.

"İKİSİNE BİRLİKTE YEMEK YEDİRİRDİM"

Hayattayken kızının bakımıyla daha çok karısının ilgilendiğini belirten Erciyes, şunları anlattı:

"Eşim Parkinson hastalığına yakalandı. Sağlıklıyken iyi de hastalanınca kötü mü? Mecbur ikisine baktım. Yemeğini hazırlayamazdı, ben hazırlardım. Son zamanlarda elleri tutmaz oldu, ikisine birlikte yemek yedirirdim. Rahmetlinin de ilaçları vardı, onları verirdim. Eşim, geçen yıl vefat etti. Eşimi kaybedince ilk başta zorlandım."

Evli olan büyük kızı ile küçük kızının da kendisine yardımcı olduğunu dile getiren Erciyes, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin de sık sık kendilerini ziyaret ettiğini söyledi.

"BU ALLAH'TAN GELEN BİR ŞEY"

Merve'nin, annesinin ölümünü bir iki gün sonra anladığını anlatan Erciyes, şunları kaydetti:

"Hala 'Anne anne' der. Konuşulanları anlıyor ama konuşamıyor. Bugüne kadar geldik, bundan sonra hayırlısı. Bizim Allah'tan dileğimiz arkamıza koymasın çocuğumuzu. Kim olursa olsun 'Bakarım' dese de pek inanmam. Çok söylediler, 'Bakımevine ver, bakamazsın' diye ama çocuğumu ben atamam mecbur bakacağım. Bu Allah'tan gelen bir şey."

Ellerini ve ayaklarını kullanamayan yatağı bağlı kızıyla arasında özel bir bağ olduğunu vurgulayan Erciyes, "Merve'nin ne istediğini kimse bilmez. Ama ben hareketlerinden anlarım ne istediğini, ona göre ihtiyacını veririm. Sürekli onunla ilgilendiğim için diğer çocuklarıma göre farklı bir sevgi bağı oluşuyor. Dışarı çıkmak istediğini, bunaldığını anlarım. Kendi adına otomobili var. 'Bu Merve'nin arabası.' deyince sevinir." ifadelerini kullandı.