HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Ağıralioğlu duyunca şaşırdı, dönüp yüzüne söyledi: İl Başkanı'nı görevden alacağım

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kocaeli'de gerçekleştirdiği saha çalışmaları sırasında bir vatandaşla yaşadığı diyalogla gündeme geldi. Ağıralioğlu, bir vatandaşın söylediklerini duyunca şaşırdı. Yanında bulunan il başkanına dönüp "İl başkanını görevden alacağım" dedi.

Ağıralioğlu duyunca şaşırdı, dönüp yüzüne söyledi: İl Başkanı'nı görevden alacağım
Devrim Karadağ

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kocaeli'yi ziyaret etti. Programına iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek başlayan Ağıralioğlu, daha sonra partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'na geçti.

Buradaki programının ardından İzmit kent merkezine geçen Ağıralioğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhuriyet Bulvarı'ndaki ziyaretleri sırasında vatandaşlarla sohbet eden Ağıralioğlu, partisinin kentteki bilinirliğine ilişkin de vatandaşlara sorular yöneltti.

Ağıralioğlu duyunca şaşırdı, dönüp yüzüne söyledi: İl Başkanı nı görevden alacağım 1

"İL BAŞKANINI GÖREVDEN ALACAĞIM"

Saha çalışması sırasında bir vatandaşa yaklaşan Ağıralioğlu, "Anahtar Parti'yi duydunuz mu?" diye sordu. Vatandaşın soruya "Hayır" yanıtını vermesi üzerine Ağıralioğlu, gülerek yanında bulunan Kocaeli İl Başkanı Halil Keskinoğlu'na gönderme yaptı. Ağıralioğlu, "İl başkanını görevden alacağım. İsmini duymadıysanız il başkanı çalışmıyor demektir" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu'nun sözleri çevrede gülüşmelere neden olurken, Anahtar Parti Genel Başkanı daha sonra yanında bulunan Kocaeli İl Başkanı Halil Keskinoğlu'nu vatandaşa tanıttı.

Ağıralioğlu duyunca şaşırdı, dönüp yüzüne söyledi: İl Başkanı nı görevden alacağım 2

"İNŞALLAH SİZ DE PARTİ DEĞİŞTİRMEZSİNİZ"

Ağıralioğlu'nun Kocaeli ziyaretinde dikkat çeken bir başka diyalog da bir esnafla arasında yaşandı.

Bir esnaf, Ağıralioğlu'na "İnşallah siz de parti değiştirmezsiniz" dedi. Ağıralioğlu ise bu sözlere "Sabit duracağız" karşılığını verdi.

Ağıralioğlu, Kocaeli programı kapsamında esnaf ve vatandaşların talep ve şikayetlerini de dinledi.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2018'den bu yana aranıyordu! Kadın kılığında yakalandı2018'den bu yana aranıyordu! Kadın kılığında yakalandı
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu açıklaması! "Aday olacak"Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu açıklaması! "Aday olacak"

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Yavuz Ağıralioğlu Anahtar Parti
En Çok Okunan Haberler
Rusya'yı kızdıran karar! 'Bu gerçek bir savaşın başlangıcı'

Rusya'yı kızdıran karar! 'Bu gerçek bir savaşın başlangıcı'

İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı

İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı

Trabzonspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ne 5-0'lık fark

Trabzonspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ne 5-0'lık fark

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

Düğünlerde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapandı

Düğünlerde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.