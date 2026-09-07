Ağıralioğlu duyunca şaşırdı, dönüp yüzüne söyledi: İl Başkanı'nı görevden alacağım

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kocaeli'yi ziyaret etti. Programına iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek başlayan Ağıralioğlu, daha sonra partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'na geçti.

Buradaki programının ardından İzmit kent merkezine geçen Ağıralioğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhuriyet Bulvarı'ndaki ziyaretleri sırasında vatandaşlarla sohbet eden Ağıralioğlu, partisinin kentteki bilinirliğine ilişkin de vatandaşlara sorular yöneltti.

"İL BAŞKANINI GÖREVDEN ALACAĞIM"

Saha çalışması sırasında bir vatandaşa yaklaşan Ağıralioğlu, "Anahtar Parti'yi duydunuz mu?" diye sordu. Vatandaşın soruya "Hayır" yanıtını vermesi üzerine Ağıralioğlu, gülerek yanında bulunan Kocaeli İl Başkanı Halil Keskinoğlu'na gönderme yaptı. Ağıralioğlu, "İl başkanını görevden alacağım. İsmini duymadıysanız il başkanı çalışmıyor demektir" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu'nun sözleri çevrede gülüşmelere neden olurken, Anahtar Parti Genel Başkanı daha sonra yanında bulunan Kocaeli İl Başkanı Halil Keskinoğlu'nu vatandaşa tanıttı.

"İNŞALLAH SİZ DE PARTİ DEĞİŞTİRMEZSİNİZ"

Ağıralioğlu'nun Kocaeli ziyaretinde dikkat çeken bir başka diyalog da bir esnafla arasında yaşandı.

Bir esnaf, Ağıralioğlu'na "İnşallah siz de parti değiştirmezsiniz" dedi. Ağıralioğlu ise bu sözlere "Sabit duracağız" karşılığını verdi.

Ağıralioğlu, Kocaeli programı kapsamında esnaf ve vatandaşların talep ve şikayetlerini de dinledi.