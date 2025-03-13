HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dini Bilgiler
  4. Ağız çalkalamak orucu bozar mı? Oruçluyken ağız çalkalanır mı, oruca zarar verir mi?

Ağız çalkalamak orucu bozar mı? Oruçluyken ağız çalkalanır mı, oruca zarar verir mi?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
13.03.2025 21:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oruç tutmak, İslamiyet açısından en önemli kutsal ibadetlerden biri olarak kabul edilmektedir. Ramazan ayının gelmesi ile oruç tutma eylemi başlamakta ve bu mübarek ay bitene kadar devam etmektedir. Oruç tutan bir insan bu süreçte birçok kötü davranıştan sakınır ve işlediği günahların affedilebilmesi için çaba sarf eder. Bazı kimseler oruç süresince ağız çalkalamanın oruca zarar verip vermediği konusunda net bir bilgiye sahip olmayabilir. Peki, ağız çalkalamak orucu bozar mı?

Ağız çalkalamak orucu bozar mı? Oruçluyken ağız çalkalanır mı, oruca zarar verir mi?

Sağlık açısından dikkat edilmesi gereken pek çok nokta mevcuttur. Bu noktalardan biri ağız temizliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağız temizliği denildiğinde diş fırçalama, dil temizliği, yemeklerden sonra ağzı çalkalama gibi işlemler akla gelmektedir. Ağız içini su ile çalkalamak, temizlik yönünden ayrı bir öneme sahiptir. Ramazan ayında oruçlu olan bireyler ağız çalkalamanın doğru bir davranış olup olmadığından tam olarak emin olmayabilir.

Ağız çalkalamak orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruç tutacak olan insanların oruçlarına zarar gelip gelmeyeceği konusunda akıllarında çeşitli soru işaretleri olabilmektedir. Bu soru işaretlerinden biri ağız temizliği açısından son derece önemli olan ağız çalkalama işlemidir. Ağız çalkalama susama esnasında yapılabildiği gibi diş fırçalama sonrası ya da yemek artıklarından arınmak için de yapılabilmektedir. Oruç tutma süreci özellikle yaz mevsimine denk geldiğinde insanlar sıcaklardan kaynaklı daha fazla susayabilmekte ve ağızlarını çalkalama isteği duyabilmektedir. Bu durum su yutma endişesine neden olabilmekte ve orucun bozulması riskini artırabilmektedir.

Oruçluyken ağız çalkalanır mı?

Ağız çalkalamak orucu bozar mı Diyanet İşleri'nin açıklamasına göre orucu bozan bir davranış olarak görülmemektedir. Ağız çalkalama ağız hijyeni yönünden dikkat edilmesi gereken noktalar arasındadır. Burada önemli olan ağza alınan suyun yutulmamasıdır. Abdest alırken de sudan faydalanıldığı için bu konu oruç tutan kişiler için ayrı bir önem taşımaktadır. Gerek abdest alırken gerekse ağız çalkalama işlemini yaparken çok az bir oranda su kullanılabilmektedir. Ancak ağız içine alınan su çalkalama esnasında yutulursa bu durum orucun bozulmasına sebep olabilmektedir.

Ağız çalkalamak oruca zarar verir mi?

İnsanların çoğu gerek serinlemek gerekse ağız içini temizlemek için su ile ağız çalkalama işlemini gerçekleştirir. Oruçluyken ise ağzını su ile çalkalayan bir insanın bu suyu yutmaması gerekir. Ağız içini temiz tutmak için birçok kişi su ile gargara yapmakta ve bu suyu yutmadan tükürmektedir. Bazı durumlarda ağız içine alınan su yutulabilir ve bu durum oruçluyken gerçekleşirse oruç zarar görebilir. Öte yandan oruçluyken ağız çalkalamak Diyanet tarafından orucu bozan davranış türlerinden biri olarak kabul edilmemektedir.

Oyun alanı isteyen öğrenciye belediyeden 'bank' sürprizi! Şaka gibi....Oyun alanı isteyen öğrenciye belediyeden 'bank' sürprizi! Şaka gibi....
İstanbul'a kar geri dönüyorİstanbul'a kar geri dönüyor
Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan ramazan ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hayatında dolar görmedi ama bir imzayla 2 milyon dolar borçlandı!

Hayatında dolar görmedi ama bir imzayla 2 milyon dolar borçlandı!

Fenerbahçe'de elenmenin faturası yıldız oyuncuya kesildi! Tepkilerin ardından bavullarını topladı bilet bakıyor...

Fenerbahçe'de elenmenin faturası yıldız oyuncuya kesildi! Tepkilerin ardından bavullarını topladı bilet bakıyor...

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

İstanbul için durum vahim: Bu gidişle tam 84 gün sürecek

İstanbul için durum vahim: Bu gidişle tam 84 gün sürecek

12 kişi darbetti, milyonlarca lirasına çöküldü! Kabusu yaşadı

12 kişi darbetti, milyonlarca lirasına çöküldü! Kabusu yaşadı

12 yaşındaki Eslem feci şekilde can vermişti... Bakan Yerlikaya duyurdu: Hakkari Belediyesi'ne soruşturma izni

12 yaşındaki Eslem feci şekilde can vermişti... Bakan Yerlikaya duyurdu: Hakkari Belediyesi'ne soruşturma izni

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.