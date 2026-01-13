"Agresif güçlenme" Elon Musk sert çıktı: Apple ve Google ittifakı sonrası "kendi telefonunu" mu yapacak?

Yapay zekâ alanında dengeler artık sadece tek tek modellerle değil, dev teknoloji şirketleri arasındaki ittifaklarla şekilleniyor. Apple da Siri ve Apple Intelligence tarafında Google’ın Gemini altyapısına yönelmesiyle birlikte kendi ekosistemi içerisinde kalma geleneğinde dikkat çekici bir kırılma yaşıyor. Bu hamleye, en sert tepki ise Elon Musk cephesinden geliyor.

"AGRESİF GÜÇLENME"

Webtekno'da yer alan habere göre; Apple’ın, Siri ve Apple Intelligence'ın geliştirme ve eğitim süreçlerinde Gemini’ı kullanacağını açıklamasının ardından en sert tepki şaşırtıcı olmayan bir şekilde Elon Musk’tan geldi. Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda anlaşmayı “Google için agresif güçlenme” olarak nitelendirdi.

This seems like an unreasonable concentration of power for Google, given that the also have Android and Chrome — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2026

Google, Apple ile çok yıllı bir ortaklık kurarak Siri ve Apple Foundation Model’i kendi altyapısıyla destekleyeceğini duyurduktan birkaç saat sonra Musk anlaşmaya tepki gösterdi. Tepkinin arkasında ise Musk’ın kendi yapay zekâ şirketi xAI’nin Apple ve OpenAI ile yaşadığı hukuki mücadeleler yatıyor. Musk, Apple’ın ChatGPT’yi Siri’ye entegre etmesinin, Grok gibi rakip yapay zekâ ürünlerinin App Store’da adil şekilde rekabet etmesini engellediğini savunuyordu.

"GOOGLE'IN BU KADAR GÜÇ SAHİBİ OLMASI ADİL DEĞİL"

Her ne kadar bu iddialar şimdiye kadar sektörde ikna edici bulunmasa da dava süreci Apple ve OpenAI’ın itirazlarına rağmen devam ediyor. Musk’ın Apple ile Google'ın anlaşmasına yönelik eleştirileri, bazı kesimler tarafından xAI’ın ileride kendi telefonunu çıkarabileceğine dair bir sinyal, bazı kesimler tarafından ise olası yeni bir davanın habercisi olarak yorumlanıyor.

Öte yandan Musk’ın çıkışı, Grok'un ciddi etik ve hukuki eleştirilerle karşı karşıya olduğu bir döneme denk geldi. Grok’un izinsiz ve cinsel içerikli görseller üretmesi, hatta çocukları içeren içeriklerle gündeme gelmesi üzerine Endonezya ve Malezya gibi ülkeler Grok'u yasaklamıştı. Bu durum, soruşturmaları ve App Store’dan kaldırılması yönündeki çağrıları da beraberinde getirdi.

Musk’ın Apple ve Google’a yönelik bu son çıkışının yeni bir hukuki ya da ticari hamleye dönüşüp dönüşmeyeceği ise şimdilik belirsiz.