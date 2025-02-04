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  4. Ağrı'da 14 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti! Yanlış iğne iddiası: Soruşturma başlatıldı

Ağrı'da 14 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti! Yanlış iğne iddiası: Soruşturma başlatıldı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.02.2025 16:11
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Ağrı'da diyabet rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Zeynep Tur, hayatını kaybetti. Tur ailesinin 9 çocuğundan 2'ncisi olan Zeynep'in ölümüyle ilgili aile, yanlış iğne iddiasında bulundu. Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

Ağrı'da 14 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti! Yanlış iğne iddiası: Soruşturma başlatıldı

Patnos Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi, diyabet hastası Zeynep Tur, dün akşam rahatsızlanınca ailesi tarafından Patnos Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Tur, yaşamını yitirdi. Ailenin şikayeti üzerine Ağrı Devlet Hastanesi morgunda otopsi yapılan Zeynep Tur, ilçe mezarlığında ailesi ve yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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"ZEYNEP BAYILIYOR VE KALBİ DURUYOR"

Tur ailesinin 9 çocuğundan 2'ncisi olan Zeynep'in ölümüyle ilgili aile, yanlış iğne iddiasında bulundu. Zeynep’e yanlış iğne yapıldığını öne süren amcası Abdurrahman Tur, "Yeğenim okuldan eve geldikten sonra rahatsızlanınca hastaneye götürüyorlar. Hastanede ilk müdahale sonucu yapılan bir iğne sonucu Zeynep kendine geliyor. Bir süre sonra ayağa kalkmayınca yanına gelen başka bir doktor 'Niye bu hasta daha ayağa kalkmadı' diyerek ikinci iğneyi yapıyor. Bu iğneden sonra Zeynep, bayılıyor ve kalbi duruyor. O anda mı kalbi duruyor, sonra mı kalbi duruyor tam bilmiyoruz” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Patnos Devlet Hastanesi Başhekimi Merve Özlem Dinç, "Bu durum hepimizi derinden etkiledi. Olay soruşturma aşamasında olup iddialar üzerinden hareket edilmemeli" dedi.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
Ağrı hastane iğne
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