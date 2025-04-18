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Ağrı'da 90'lar rüzgârı esti

Ağrı'da 90'lar rüzgarı esti, vatandaşlar nostalji ve müzik dolu bir gece yaşadı.

Ağrı'da 90'lar rüzgârı esti

Ağrı Valiliği himayelerinde, Halk Eğitim Merkezi Halk Müziği Topluluğu tarafından seslendirilen "90'lar Türkü Gecesi" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 1990'lı yılların hafızalara kazınan şarkıları seslendirildi.

Nostalji dolu gecede sahne alan topluluk, geçmişin en sevilen ezgilerini dinleyicilerle buluşturdu. Hemşehrilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte müzikseverler, keyifli anlar yaşarken aynı zamanda dostluk ve paylaşmanın da güzelliğini bir kez daha hissetti.

Katılımcıların zaman zaman şarkılara eşlik ettiği konser, duygusal ve neşeli anların iç içe geçtiği coşkulu bir atmosferde geçti. Yetkililer, kültür ve sanat faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceğini belirterek, vatandaşları yeni etkinliklerde bir araya gelmeye davet etti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Ağrı
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