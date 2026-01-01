Ağrı'da eğitime kar engeli

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan değerlendirmelere göre, 2 Ocak Cuma günü il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi. Açıklamada, oluşabilecek buzlanma riskine karşı tedbir amacıyla tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilik açıklamasında, 24 saat esasına göre hizmet veren kurumlarda ise hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirmelerin yapılarak karar verileceği kaydedildi.