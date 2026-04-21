Ağrı'da evleri su bastı: Sağanak taşkına neden oldu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde sağanak yağışlar ve kar suları tehlikeli taşkınlara yol açtı. Birçok ev sular altında kaldı.

Patnos ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, eriyen kar sularıyla birlikte derelerde su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Özellikle Badişan Deresi’nde su seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı. Bu durum, çevredeki alanlarda ciddi su baskınlarına yol açtı.

Çay Mahallesi ve Badişan Mahallesi’nden geçen dere, artan debiye dayanamayarak taştı. Taşkın sonrası Badişan Mahallesi’ndeki bazı evler su altında kaldı. Mahalle sakinleri zor anlar yaşadı.

Pek çok vatandaş, geceyi daha güvenli buldukları akrabalarının evlerinde geçirmek zorunda kaldı. Taşkın, bölgede maddi hasara yol açtı. Ayrıca bu durum gündelik yaşamı da olumsuz etkiledi.

Yetkililerin bölgedeki durumu incelemeye aldığı belirtildi. Olası yeni yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları için uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Ağrı Patnos su baskını taşkın
