Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı

Ağrı'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı

Ağrı Adliyesi'ndeki duruşmaya katılan husumetli iki grup arasında Dörtyol kavşağında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yoldan geçen kişi ile 3 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri uygulayan polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. (AA)

Ağrı
