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Ağrı'da kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Ağrı'da 2 bin 240 gram olarak dünyaya gelen ve kalp damarı rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Ağrı'da kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 34 haftalık ve 2 bin 240 gram olarak dünyaya gelen Behram Ali Talay prematüre bebek, doğum sonrası kalbinde kapanması gereken damarın açık kalması (patent ductus arteriosus) nedeniyle tedavi altına alındı.

Bebeğin ileri düzey cerrahi müdahale tedavisi için Ankara'ya sevkine karar verildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesine nakledildi.

Ahmed-i Hani Havalimanı Müdürü Fedal Durmuş da havalimanında ekiplere destek oldu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Ağrı Ankara ambulans uçak bebek
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