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Ağrı'da otomobil taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, tırda bulunan otomobillerde oluşan hasarın tespit edilmesi ve yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Ağrı'da otomobil taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Gürbulak Tır Parkı mevkisinde sıra bekleyen ve otomobil taşıyan tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dorseden yükselen yoğun dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Doğubayazıt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağrı da otomobil taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü 1

OTOMOBİLLERİ TAŞIYAN TIR YANDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, tırın iki katlı taşıma bölümünde bulunan otomobillerin çevresini kaplayan yoğun dumanın ardından yangına müdahale etti.

Ağrı da otomobil taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü 2

Araçların birbirine yakın olması nedeniyle alevlerin dorsede bulunan diğer otomobillere sıçrama ihtimaline karşı ekipler yoğun çaba gösterdi. Yangının büyümesini önlemek amacıyla müdahale sırasında çevrede güvenlik tedbirleri de alındı.

Ağrı da otomobil taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü 3

BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında bazı vatandaşlar da ekiplere destek oldu. Vatandaşlar, yangın söndürme çalışmalarında kullanılan hortumların taşınmasına yardım etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, tırda bulunan otomobillerde oluşan hasarın tespit edilmesi ve yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Ağrı Otomobil
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