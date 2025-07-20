Ağrı’da serinlemek için göle giren kişi boğuldu

Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü’nde serinlemek için suya giren 34 yaşındaki Mehmet Salih Çekip’ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye, İlçe Jandarma Komutanlığı, JAK, SAK ve AFAD timleri ile sağlık ekiplerinden oluşan 40 kişilik ekip sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu Çekip’in cansız bedeni ekiplerce gölden çıkarıldı.

Çekip’in Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır