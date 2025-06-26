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Ağrı Dağı’na tırmanış sırasında kalp krizi geçiren dağcı hayatını kaybetti

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı’nda tırmanış yapan bir dağcı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ağrı Dağı’na tırmanış sırasında kalp krizi geçiren dağcı hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarda, Ağrı Dağı’nda 3300 rakımda tırmanış yapan Yunus Emre Tekin'in (36), tırmanış sırasında kalp krizi geçirdiği ve yanında bulunan arkadaşı tarafından kalp masajı yapıldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye 2 arama kurtarma teknisyeni ve 1 araçtan oluşan AFAD ekibi ile jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin müşterek çalışmaları sonucu, saat 17.35’te dağcının bulunduğu bölgeye ulaşıldı. UMKE ekiplerinin tüm tıbbi müdahalelerine rağmen Yunus Emre Tekin kurtarılamadı. Tekin’in cenazesi, hastaneye sevk edilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Ağrı
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